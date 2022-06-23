روسيا تطالب بوقف تجنيد الأمريكيين من قبل السفارة الأوكرانية في الولايات المتحدة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تطالب واشنطن بوقف تجنيد الأمريكيين من قبل السفارة الأوكرانية، الأمر الذي يهدد بعواقب كبيرة لا يمكن التنبؤ بها.

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وقالت زاخاروفا في تعليق على هذا الموضوع تم نشره على موقع وزارة الخارجية الروسية: "بهذا الصدد نطالب الجانب الأمريكي بحزم بوقف مثل هذه الأنشطة التي تقوم بها البعثة الدبلوماسية الأوكرانية، والتي لا تخلق تهديدا مباشرا لحياة وأمن المواطنين الأمريكيين وتتناقض بوضوح مع وضعها الدبلوماسي فحسب، بل وتهدد بإثارة عواقب دولية كبيرة لا يمكن التنبؤ بها".

المصدر: نوفوستي