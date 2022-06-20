بيسكوف: اتفاقية جنيف لا تنطبق على المرتزقة الأمريكيين

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن اتفاقية جنيف لأسرى الحرب لا تنسحب على المرتزقين الأمريكيين اللذين أسرتهما القوات الروسية في أوكرانيا، حيث قاتلا إلى جانب قوات كييف.

وقال بيسكوف في حديث لقناة "إم إس إن بي سي" التلفزيونية الأمريكية: "هذان الاثنان من جنود الحظ، وتورطا في أنشطة غير مشروعة على أراضي أوكرانيا، وأطلقا النار على جنودنا، وهددا حياتهم. يجب أن يحاسبا على جرائمهما. ويجب التحقيق في هذه الجرائم".

وأكد بيسكوف أنه لا يعتبرهما من أفراد الجيش الأوكراني، وقال: "لن أخوض في شرح الجانب القانوني لأسرهما. هناك شيء واحد واضح وهو أنهما ارتكبا الجرائم. هما ليسا من أفراد الجيش الأوكراني، واتفاقية جنيف لا تنسحب عليهما".

وتم أسر المرتزقين الأمريكيين وهما ألكسندر دريك 39 عاما، وآندي هوين 27 عاما، خلال معركة شرسة في ضواحي مدينة خاركوف شمال شرقي أوكرانيا.

ويعتقد أنهما أول أمريكيين يقعان في الأسر لدى الجيش الروسي.

المصدر: وكالات