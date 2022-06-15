تلغراف: القوات الروسية تعتقل جندين أمريكيين مرتزقة في أوكرانيا

كشفت صحيفة "تلغراف" البريطانية عن اعتقال جنديين أمريكيين سابقين شاركا في القتال ضد القوات الروسية في أوكرانيا، خلال معركة شرسة خارج مدينة خاركوف.

وتم أسر المرتزقين الأسبوع الماضي، وفقا لما نقلته الصحيفة عن رفاقهما الذين كانوا يقاتلون إلى جانبهم. والمرتزقان هما ألكسندر دريك، 39 عاما، وآندي هوين، 27 عاما. ويعتقد أنهم أول جنود أمريكيين ينتهي بهم الأمر كأسرى لدى الجيش الروسي.

وذكرت الصحيفة أن اعتقال الأمريكيين سيكون حساسا من الناحية الدبلوماسية، مفترضة ان "الكرملين سيستخدمه كدليل على أن أمريكا أصبحت متورطة بشكل مباشر في الحرب". مرجحة أن يطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتنازلات كبيرة للإفراج عنهما.

وأوضحت الصحيفة ان دريك من توسكالوسا في ولاية ألاباما، وخدم سابقا مع الجيش الأمريكي في العراق. وقالت والدته، لويس، 68 عاما، لـ"تلغراف" إنه كافح من أجل الحصول على وظيفة منذ عودته من الخدمة العسكرية نتيجة معاناته من اضطراب ما بعد الصدمة.

وأضافت والدة المرتزق أن "السفارة الأمريكية أكدت لي أنهم يبذلون كل ما في وسعهم للعثور عليه وأنهم يبحثون عنه حيا وليس ميتا"، معربة عن أملها في "مبادلته بأسرى حرب روس".

المصدر: تلغراف