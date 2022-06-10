المرتزق البريطاني المحكوم عليه بالإعدام: المعاملة أفضل مما توقعت

قال المرتزق البريطاني، آيدن آسلين، الذي استسلم في ماريوبول، وحكم عليه بالإعدام في دونيتسك، إنه كان يتوقع ظروفا أسوأ بكثير في الأسر.

جاء ذلك في مقابلة له مع قناة RT، حيث قال إنه كان يخشى في البداية أن يقتل على الفور أو أن يعامل بنفس الطريقة التي يتعامل بها الجيش الأوكراني والمسلحون الأوكرانيون مع السجناء الروس. وتابع آسلين: "كنت خائفا جدا من ذلك، وفكرت فيه قبل الاستسلام، لإني علمت بمقاطع الفيديو (حيث يسخر الجيش الأوكراني من السجناء)، ولم أكن أعرف كيف سيكون رد الفعل تجاهي كبريطاني. اعتقدت أنني سأقتل على الفور. الحمد لله، لم يحدث ذلك، وهم يعاملونني أفضل بكثير مما كنت أتوقع".

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وكانت المحكمة في جمهورية دونيتسك الشعبية قد حكمت بالإعدام على ثلاثة أجانب من المرتزقة الذين تم أسرهم في ماريوبول، وهم البريطانيان شون بينر Shaun Pinner، وآين آسلين Aiden Aslin، والمواطن المغربي سعدون إبراهيم، حيث اعترف الثلاثة بذنبهم في العدوان المسلح بأوكرانيا بهدف الاستيلاء على السلطة في جمهورية دونيتسك الشعبية. بينما اعترف آسلين بتهمة "التدريب من أجل القيام بأنشطة إرهابية"، ويمكن الطعن على هذا الحكم في غضون شهر. وقد صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، بأن المرتزقة الذين وصلوا إلى أوكرانيا لا يعدوا من بين "المقاتلين"، وأفضل ما ينتظرهم هو "السجن لمدد طويلة".

المصدر: نوفوستي