استطلاع يسجل ارتفاع مستوى ثقة الروس ببوتين

تدل نتائج استطلاع جديد للرأي العام أجراه المركز الروسي لدراسة الرأي العام على ارتفاع مستوى الثقة بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بين المواطنين الروس إلى 80%.

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كما أشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 78,3% من الروس يؤيدون في الوقت الراهن عمل الرئيس بوتين في منصبه.

وذكر المركز أن نسبة الروس الواثقين ببوتين كانت تبلغ منذ 4 أشهر (بداية فبراير الماضي) 73%، فيما بلغت 70,4% قبل بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: سبوتنيك لايف