 
مباشر

استطلاع يسجل ارتفاع مستوى ثقة الروس ببوتين

أخبار روسيا

استطلاع يسجل ارتفاع مستوى ثقة الروس ببوتين
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t7ic

تدل نتائج استطلاع جديد للرأي العام أجراه المركز الروسي لدراسة الرأي العام على ارتفاع مستوى الثقة بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بين المواطنين الروس إلى 80%.

إقرأ المزيد
استطلاع يظهر نسبة الروس
استطلاع يظهر نسبة الروس "الواثقين" ببوتين

كما أشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 78,3% من الروس يؤيدون في الوقت الراهن عمل الرئيس بوتين في منصبه.

وذكر المركز أن نسبة الروس الواثقين ببوتين كانت تبلغ منذ 4 أشهر (بداية فبراير الماضي) 73%، فيما بلغت 70,4% قبل بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: سبوتنيك لايف

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا