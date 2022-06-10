استطلاع يسجل ارتفاع مستوى ثقة الروس ببوتين
Sputnik
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تدل نتائج استطلاع جديد للرأي العام أجراه المركز الروسي لدراسة الرأي العام على ارتفاع مستوى الثقة بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بين المواطنين الروس إلى 80%.
كما أشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 78,3% من الروس يؤيدون في الوقت الراهن عمل الرئيس بوتين في منصبه.
وذكر المركز أن نسبة الروس الواثقين ببوتين كانت تبلغ منذ 4 أشهر (بداية فبراير الماضي) 73%، فيما بلغت 70,4% قبل بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
المصدر: سبوتنيك لايف