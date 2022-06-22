الخارجية الأمريكية: واشنطن مهتمة باستمرار عمل بعثتها الدبلوماسية في موسكو والروسية في واشنطن

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن واشنطن مهتمة باستمرار عمل بعثتها الدبلوماسية في موسكو والروسية في واشنطن.

وفي وقت سابق، أفادت الخارجية الروسية بأن الولايات المتحدة لم تسمح بوصول رحلة خاصة لطيران الدولة الروسي لإجلاء موظفي المؤسسات الروسية في الخارج وعائلاتهم.

وقال برايس: "بالطبع، نحن مهتمون بسفارة أمريكية عاملة في موسكو، ونحن مهتمون أيضا بالإبقاء على سفارة روسيا الاتحادية هنا في واشنطن مفتوحة".

وأضاف: "لقد تحدثنا عن هذا من قبل. لأننا نعتقد أن هذا الخط من الاتصال وهذا الحوار مهم بشكل خاص في أوقات التوتر، وحيوي في أوقات الصراع وحتى الأزمات مثل تلك التي نمر بها اليوم. لذلك كنا مع روسيا الاتحادية على اتصال دائم في الأشهر الأخيرة لمحاولة المضي قدما في مسألة كوادر سفارتنا في موسكو من أجل الحفاظ على القناة الدبلوماسية التي توفرها السفارات".

وفي الوقت نفسه، قال برايس إنه لا يستطيع أن يقول أي شيء الآن عن الوضع الذي تحدثت عنه الخارجية الروسية.

المصدر: نوفوستي