أوكرانيا: واثقون 100% بترشيحنا لعضوية الاتحاد الأوروبي

قالت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا التي تشرف على مسعى كييف للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إنها متأكدة 100% من أن جميع دول التكتل ستوافق على منح أوكرانيا صفة العضو المرشح في الاتحاد.

في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" يوم الأربعاء قالت نائبة رئيس الوزراء للتكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي أولغا ستيفانيشينا، "إن القرار قد يتخذ في أقرب وقت.. يوم الخميس.. اليوم الأول من قمة قادة الاتحاد الأوروبي التي تستمر يومين في بروكسل".

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وردا على سؤال عن مدى ثقتها في قبول أوكرانيا كمرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، قالت: "اليوم الذي يسبق القمة بدأ، يمكنني القول إنني واثقة مائة بالمائة".

وأكدت أن الدول التي كانت متشككة والتي أشارت إليها ستيفانيشينا (هولندا والسويد والدنمارك) بشأن بدء محادثات الانضمام مع أوكرانيا أثناء العملية العسكرية الروسية، أصبحت الآن داعمة.

وكانت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي ألقت بثقلها وراء ترشيح أوكرانيا الأسبوع الماضي.

ووصفت ستيفانيشينا هذا القرار بأنه "عامل تغيير في اللعبة"، وقالت إن الدعم الجماعي من المفوضية الأوروبية غير أفكار الدول المترددة.

وأوضحت أن معظم قادة الاتحاد الأوروبي أشاروا إلى أن هناك إجماع بالفعل، لذلك لا يوجد شك ولا نقاش حول الإجماع بشأن أوكرانيا.

المصدر: أ ب