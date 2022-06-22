وزير الاقتصاد الألماني: توريدات الغاز الروسي لبلادنا قد تتقلص

صرح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك بأن توريدات الغاز الروسي إلى ألمانيا قد تتقلص لاحقا.

ونقت وكالة "بلومبرغ" عن الوزير قوله إنه "نظرا للوضع الراهن يجب ألا نستبعد إمكانية تقليص روسيا لتوريداتها إضافيا. ونحن نستعد لجميع السيناريوهات لتطور الأحداث".

وأشار إلى أنه في حال تقليص توريدات الغاز، قد تنتقل الحكومة إلى المرحلة الثانية من خطة العمل الطارئة لضمان الغاز، لكن الوزير امتنع عن تحديد أي موعد محتمل لمثل هذه الخطوة.

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يذكر أن الحكومة الألمانية بدأت بالعمل بالمرحلة الأولى من تلك الخطة في أواخر مارس على خلفية مطالبة روسيا لبرلين بدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي. وبدأت ألمانيا آنذاك بالتحضير لتقلص محتمل للتوريدات.

وتفترض المرحلة الثانية من الخطة السماح لشركات الطاقة بنقل أعباء ارتفاع الأسعار إلى القطاع الخاص ومالكي المنازل، ما سيؤدي إلى زيادة فواتير الطاقة للمؤسسات والمواطنين.

وفي هذا السياق أفادت صحيفة "دي فيلت" الألمانية نقلا عن بعض المصادر في قطاع الطاقة، بأن الحكومة الألمانية تعتزم البدء بالمرحلة الثانية لخطة الطوارئ خلال ما بين 5 و10 أيام.

المصدر: وكالات