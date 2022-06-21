بعد الدنمارك.. السويد تطلق خطة طوارئ تحسبا لاضطراب إمدادات الغاز

أطلقت السلطات السويدية خطة طوارئ لتزويد المستهلكين بالغاز، تحسبا لاضطراب إمدادات الغاز.

وقالت وكالة الطاقة السويدية، يوم الثلاثاء، إن انتقال السويد إلى إمدادات الغاز في حالات الطوارئ، يوفر الوقود خطوة بخطوة لجميع مناطق البلاد وستغطي هذه الإجراءات في المرحلة الأولى المناطق الجنوبية والغربية للمملكة.

وتأتي خطوة السويد هذه، بعد قرار مماثل اتخذته الدنمارك، التي أبلغت يوم الاثنين عن وجود تهديد لاستقرار الإمدادات.

المصدر: تاس