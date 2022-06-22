مسؤول أمريكي: قمة الناتو في مدريد ستعلن روسيا الخطر الأكبر

أعلن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية أن دول الناتو خلال قمة الحلف في مدريد ستتعهد بنشر قوات جديدة في أوروبا، وتعلن روسيا "الخطر الأكبر" في إطار استراتيجية الحلف الجديدة.

وقال المسؤول للصحفيين، يوم الأربعاء، إن "روسيا لا تزال الخطر الأكبر والأول بالنسبة للحلف، ولكن الاستراتيجية ستتضمن كذلك التحديات المتعددة الجوانب والبعيدة المدى أكثر بالنسبة للأمن الأوروبي والأطلسي من جانب الصين".

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وتابع قائلا إن "الزعماء سيعلنون عن التزامات جديدة في ما يخص تمركز القوات بهدف تعزيز خط دفاع الناتو وقدراته للردع. وهم اتفقوا في مارس أنهم سيقومون بذلك".

وأكد المسؤول أن "الولايات المتحدة ستعلن خلال الخطوات الهادفة لتعزيز الأمن الأوروبي، ومن المتوقع كذلك أن تكون هناك التزامات كبيرة جديدة بشأن مساهمة الحلفاء".

ومن المقرر أن تعقد قمة الناتو في مدريد يومي 29 و30 يونيو الجاري.

المصدر: تاس