استطلاع إسباني: أوكرانيا لن تتمكن من السيطرة على القرم

ترى الأغلبية الساحقة من الإسبان أن أوكرانيا لن تتمكن من "إعادة شبه جزيرة القرم لسيطرتها، لكنها ستبقى دولة مستقلة".

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وتدل نتائج استطلاع للرأي العام أجراه معهد إيلكانو الملكي ونشرت اليوم الخميس، على أن 86% من المشاركين في البحث يرون أن أوكرانيا لن تتمكن من "استعادة" سيطرتها على شبه جزيرة القرم، فيما يرى 62% أنه يجب على أوروبا والولايات المتحدة إجراء مفاوضات مع روسيا لتسوية الوضع حول أوكرانيا وحتى مقابل بقاء القرم جزءا من روسيا.

وفي الوقت ذاته يعتبر 58% من الذين شملهم الاستطلاع، هذا النزاع قضية رئيسية بالنسبة للاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن. كما أن 95% من المشاركين يرون أن بلادهم ستواجه مشاكل اقتصادية بسبب الوضع في أوكرانيا.

ويشار إلى أن 40% من الإسبان يعتقدون أنه يجب على بلادهم أن تدافع عن نفسها ضد النفوذ الأمريكي.

وجرى هذا الاستطلاع في الفترة ما بين 7 و13 يونيو الجاري بمشاركة نحو ألف شخص.

المصدر: تاس