قررت سلطات مقاطعة أوديسا التابعة لكييف حظر تعليم اللغة والأدب الروسيين في المقاطعة، وشطب الكتّاب والمؤلفين الروس من المناهج التعليمية واستبدالهم بآخرين أجانب.

وذكرت رسالة نشرها موقع Strana.ua الأوكراني على تيليغرام أنه: "اعتبارا من 1 أغسطس، لن يتم تدريس اللغة الروسية والأدب في مقاطعة أوديسا. وقد تم بالفعل سحب الكتب المدرسية، وتم حذف جميع الكتاب الروس من البرنامج التعليمي. وسيحل محلهم مؤلفون من دول أخرى".

وأضاف المنشور أن اللغة الروسية في مدارس المقاطعة لن يتم تدريسها ولو اختياريا، بل سيتم حظرها تماما. وأوضح المنشور أن قرار تدريس اللغة مباشرة في أوديسا يجب أن يتخذ من قبل رئيس بلدية المدينة، غينادي تروخانوف، في أغسطس.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق، إن السلطات الأوكرانية تنتهج سياسة عدوانية لإزالة الطابع الروسي والتغيير القسري لسنوات عديدة. وأشار إلى أن روسيا تريد أن ترى أوكرانيا صديقة، دون حظر على اللغة الروسية والثقافة الروسية.

المصدر: نوفوستي