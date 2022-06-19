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أوكرانيا تقرر حظر الموسيقى والكتب الروسية

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أوكرانيا تقرر حظر الموسيقى والكتب الروسية
Sputnik
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قال البرلماني الأوكراني جيليزنياك، إن برلمان البلاد صوت لصالح حظر استيراد وتوزيع الكتب ومنتجات النشر والموسيقى من روسيا وبيلاروس.

وكتب جيليزنياك، على قناته في تيليغرام: "حظر البرلمان استيراد وتوزيع الكتب ومنتجات النشر الأخرى من روسيا وبيلاروس ومن أراضي أوكرانيا المحتلة مؤقتا".

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في وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن السلطات الأوكرانية تنتهج سياسة شرسة لإزالة كل ما هو روسي وإجبار السكان قسرا على التخلي عن ذلك.

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وأشار لافروف إلى أن، روسيا تريد أن ترى أوكرانيا صديقة، دون حظر اللغة الروسية والثقافة الروسية.

المصدر: نوفوستي

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