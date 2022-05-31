أوكرانيا تحاول حظر الموسيقى الروسية

اقترحت مجموعة من النواب في البرلمان الأوكراني (الرادا العليا) فرض حظر على أداء مؤلفات موسيقية تابعة للمواطنين الروس.

وقد نشر مشروع القانون بهذا الشأن على موقع الرادا العليا (البرلمان الأوكراني).

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ويطال الحظر، حسب مشروع القانون، مؤلفات المغنين الروس والمغنيات الروسيات الذين اعتبروا أو لا يزالون يعتبرون مواطنين روس بعد عام 1991.

وجاء في مشروع القانون:" يحظر العرض العلني أو الأداء العلني للتسجيلات أوالفيديوهات أو الأفلام القصيرة التي تحتوي على أداء مؤلفات موسيقية ونصوص من قبل فنان يعتبر في الوقت الراهن مواطنا روسيا او كان مواطنا روسيا بعد عام 1991.

واقترح أصحاب مشروع القانون ألا يطال ذلك الموسيقيين الذين انتقلوا من الجنسية الروسية إلى الجنسية الأوكرانية. وعلاوة على ذلك يقترح السماح بأداء مؤلفات الموسيقيين والموسيقيات الذين أعربوا عن عدم موافقتهم على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

كما يقترح إعداد قائمة بهؤلاء الموسيقيين والموسيقيات ويشار إلى أن عليهم تقديم طلب إلى هيئة الأمن الأوكراني.

يذكر أن مشروع القانون المذكور قد أحاله إلى البرلمان الأوكراني النواب الذين يمثلون مختلف الأحزاب الأوكرانية، بمن فيهم رئيس لجنة السياسة الإنسانية والإعلامية، نيكيتا بوتورايف، والنائبان فلاديمير فياتروفيتش وصوفيا فيدينا المعروفان بآرائهما ومواقفهما المناهضة لروسيا.

جدير بالذكر أن مشروع القانون تم تسجيله في الرادا الأوكرانية التي لم تتبناه بعد.

المصدر: تاس