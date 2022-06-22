واشنطن: نقل الحبوب الأوكرانية عبر أوديسا قد يكون الحلّ الأمثل

صرح نائب مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جوناثان فاينر، بأن نقل الحبوب الأوكرانية عبر ميناء أوديسا قد يكون الحل الأمثل لقضية تصدير الحبوب الأوكرانية.

وأشار فاينر، خلال اجتماع لمسؤولين أمريكيين وأوروبيين بشأن أوكرانيا، يوم الأربعاء، إلى أن استخدام ميناء أوديسا لتصدير الحبوب "سيتيح لأوكرانيا تصدير الحبوب بالحجم الكامل عبر البحر الأسود".

إقرأ المزيد

وأضاف أن "المشكلة تتمثل في أن روسيا تستخدم أسطولها لمخاصرة الميناء ومنع أوكرانا من نقل الحبوب إلى السوق العالمية".

وبشأن إمكانية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر أراضي بيلاروس، قال فاينر إن "هذا الخيار مرتبط بالكثير من المشاكل، لأن هناك قوات روسية منتشرة. وبالتالي لن يكون من الممكن نقل الحبوب الأوكرانية عبر الشمال".

يذكر أن روسيا كانت قد رفضت الاتهامات الغربية والأوكرانية لها بأنها تعرقل تصدير الحبوب من أوكرانيا، مؤكدة استعدادها لفتح ممر آمن لنقل الحبوب، ومشيرة إلى ضرورة إزالة الألغام من الموانئ الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي