مروحيات " التمساح" الهجومية تدمر معاقل ومعدات أوكرانية

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات مصورة لأعمال مروحيات من طراز "كا-52" التمساح لتدمير معاقل ومعدات أوكرانية.

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وقد هاجمت المروحيات الهجومية من طراز "كا-52" مواقع للدبابات الأوكرانية وأسلحة مضادة للدبابات كانت مجهزة في مناطق محصّنة، حيث أشارت الوزارة إلى أن الضربات تمت من مسافة تزيد عن 5 كيلومترات، بينما تظهر اللقطات كيف تقلع الطائرات خلال ساعات النهار.

"كا-52" التمساح KA-52 Alligator، هي مروحية هجومية للاستطلاع والهجوم طورها مكتب تصميم "كاموف" Kamov (فرع من الشركة القابضة "مروحيات روسيا")، وقد تم تصنيعها في ورشة "بروغريس" بمصنع "أرسينيف" للطيران Arsenyev Aviation Plant Progress.

وتبلغ السرعة القصوى للمروحية 300 كلم/ساعة، وكتلة الحمولة 2.5 طن، ومدى الطيران 460 كلم، وسقف الخدمة 5.5 ألف متر، وسرعة الانطلاق 260 كلم/ساعة.

المصدر: نوفوستي