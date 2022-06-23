بيسكوف: الانخفاض المؤقت لتدفق الغاز عبر السيل الشمالي سببه تقني ولا يوجد سبب آخر

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف أن الانخفاض المؤقت لتدفق الغاز عبر السيل الشمالي يعود لسبب تقني ولا وجود لأي سبب آخر.

وأكد المتحدث باسم الكرملين في تصريح صحفي، اليوم الخميس، تعليقا على خفض إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر "السيل الشمالي-1"، أن روسيا تفي بصرامة بالتزاماتها تجاه شركائها الأوروبيين.

وقال إن روسيا بلد مورد وموثوق به، وهي تزود أوروبا بالطاقة منذ سنوات عديدة و"حريصة على هذه السمعة".

وأضاف بيسكوف: "نظراؤنا الألمان يدركون جيدا جميع الدورات التكنولوجية لخدمة خط أنابيب الغاز، ونعمل بهذه الطريقة منذ سنوات عديدة. ومن الغريب جر السياسة إلى كل شيء".

وفي وقت سابق ذكرت تقارير إعلامية أن الحكومة الألمانية تخشى من توقف إمدادات الغاز الروسي بشكل كلي، بسبب أعمال الصيانة السنوية لخط أنابيب "السيل الشمالي".

وأفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، بأن "المسؤولين (الألمان) يخشون من أن غازبروم ... قد تقطع إمدادات الغاز تماما أثناء إغلاق أنابيب السيل الشمالي للقيام بأعمال الصيانة السنوية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك سيقوض الجهود الألمانية لملء مرافق تخزين الغاز قبل موسم التدفئة في الشتاء.

المصدر: تاس