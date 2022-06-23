الحكومة الألمانية تخشى توقف إمدادات الغاز الروسي نتيجة أعمال الصيانة

تخشى الحكومة الألمانية من توقف إمدادات الغاز الروسي بشكل كلي، بسبب أعمال الصيانة السنوية لخط أنابيب "السيل الشمالي".

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أن "المسؤولين (الألمان) يخشون من أن غازبروم ... قد تقطع إمدادات الغاز تماما أثناء إغلاق أنابيب السيل الشمالي للقيام بأعمال الصيانة السنوية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك سيقوض الجهود الألمانية لملء مرافق تخزين الغاز قبل موسم التدفئة في الشتاء.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن خفض إمدادات الغاز لعدد من الدول الأوروبية يرجع إلى صيانة توربينات "سيمنز" التي كانت تستخدم لنقل الغاز عبر أنابيب "السيل الشمالي"، مؤكدا أنه لا يوجد شيء مقصود من الجانب الروسي.

وأضاف بيسكوف أن ذلك من عواقب العقوبات الغربية وأن هذه الإشكاليات لا علاقة لها بروسيا.

وصرح المتحدث باسم الكرملين في أكثر من مناسبة بأن روسيا لا تستخدم إمدادات الغاز لمعاقبة أي طرف.

وفي الوقت الحالي، بلغت نسبة تخزين الغاز في المنشآت الألمانية 58% فقط من سعتها، فيما تسعى الحكومة إلى ملء مرافق التخزين بنسبة 90% بحلول الأول من نوفمبر.

المصدر: نوفوستي