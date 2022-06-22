مسلحو كييف يفجرون مدرسة في جمهورية دونيتسك لاتهام الجيش الروسي

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن تفجير قوات كييف مبنى مدرسة في مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، لاتهام القوات الروسية بتدمير البنية التحتية المدنية.

وقال ميزينتسيف يوم الأربعاء: "في أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، قام متخصصون من مركز المعلومات والعمليات النفسية التابع للقوات المسلحة الأوكرانية باستفزاز آخر لاتهام القوات المسلحة الروسية، بمزاعم تدمير البنية التحتية المدنية. وللقيام بذلك، قام القوميون بتفجير مبنى المدرسة الثانوية رقم 6 (شارع شيفتشينكو) ووزعوا صورا ومقاطع فيديو ملفقة في وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية".

وحذر ميزينتسيف المجتمع الدولي والمنظمات الدولية من "استفزاز غير إنساني" آخر أعدته السلطات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، لافتا إلى أنه من المقرر أيضا إلقاء اللوم على القوات المسلحة الروسية.

وقال "في سلافيانسك بمنطقة كراماتورسك، قام مسلحون من التشكيلات المسلحة الأوكرانية بتلغيم جوانب الطرق على طول شارع غيرويف ترودا المجاور للطريق السريع M-03، بينما لم يتم إخطار السكان المحليين عمدا".

وشدد ميزينتسيف على أنه خلال العملية الخاصة، لا تضرب القوات المسلحة الروسية منشآت البنية التحتية المدنية وتعامل السكان المدنيين "بشكل إنساني حصريا".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية