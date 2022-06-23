البرلمان الأوروبي يعتمد قرارا يمنح أوكرانيا ومولدوفا وضع الدول المرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي

اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا يدعم منح وضعية الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لكل من أوكرانيا ومولدوفا.

وعقب انتهاء التصويت، صرحت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، بأن القرار تم اعتماده "بأغلبية ساحقة".

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وكان رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، قد أعرب للصحفيين في وقت سابق اليوم الخميس، 23 يونيو، عن ثقته في أن أوكرانيا ومولدوفا ستحصلان على وضع الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي اليوم، حيث أوصت المفوضية الأوروبية من قبل بمنح ذلك الوضع لكل من أوكرانيا ومولدوفا، وتأجيله بالنسبة لجورجيا.

من جانبه أعلن رئيس مكتب الرئيس الأوكراني زيلينسكي، أندريه يرماك، في قناته على تطبيق "تليغرام"، عن استعداد كييف لتنفيذ خطة المفوضية الأوروبية لبدء المفاوضات بشأن العضوية الكاملة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي كانت رئيسة المفوضية قد قالت من قبل إنه سيتعين على أوكرانيا أولا، من أجل المضي قدما في طريق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، تنفيذ إصلاحات جادة، والتخلص من حكم "الأوليغارشية" في البلاد.

المصدر: تاس