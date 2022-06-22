 
مباشر

وزيرة الطاقة الأمريكية: بايدن قد يستخدم قانون المجهود الحربي لزيادة تكرير النفط في البلاد

أخبار العالم

وزيرة الطاقة الأمريكية: بايدن قد يستخدم قانون المجهود الحربي لزيادة تكرير النفط في البلاد
AP
وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر غرانهولم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tadw

قالت وزيرة الطاقة الأمريكية، جينيفر غرانهولم، إن الرئيس جو بايدن قد يلجأ لقانون المجهود الحربي لزيادة طاقات تكرير النفط في البلاد.

ونقلت "تاس" عن غرانهولم قولها: "إنها أداة. بلا شك إنها أداة".

ويسمح القانون المذكور لرئيس الدولة بتوسيع إنتاج بعض المنتجات لأغراض الأمن القومي، وبالتالي فرض السيطرة على قطاعات الاقتصاد المدني.

وفي وقت سابق، قال بايدن، خلال محادثة مع الصحفيين في البيت الأبيض، إن أمريكا بحاجة إلى زيادة حجم تكرير النفط.

وقالت غرانهولم لشبكة CNN إن الإدارة الأمريكية تحث منتجي النفط والغاز العالميين، بما في ذلك أوبك، على زيادة إنتاجهم.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا