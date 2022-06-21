بايدن يؤكد حاجة الولايات المتحدة لزيادة طاقات تكرير النفط

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يجب على الولايات المتحدة زيادة طاقات تكرير النفط، مشيرا إلى أن التأكيدات بأنه لا حاجة لزيادة التكرير، خاطئة بالمطلق.

ومعلقا على رئيس شركة النفط والغاز Chevron مايكل وورث، الذي قال إن إدارة واشنطن انتقدت صناعة النفط والغاز في الغالب وشوهت سمعتها في بعض الأحيان، وأن على السلطات زيادة الإمدادات من أجل إحراز تقدم في خفض أسعار الطاقة قال بايدن يوم الثلاثاء: "لم أكن أعرف أن مشاعرهم ستتأذى بهذه السرعة. انظروا، نحن بحاجة إلى زيادة حجم تكرير (النفط)".

وأضاف بايدن أن الفكرة القائلة بعدم وجود حاجة لدى صناعة النفط والغاز لزيادة أحجام النفط "ببساطة غير صحيحة". وتابع: "نحن بحاجة إلى الخروج بشيء يسمح لهم بزيادة إعادة التدوير مع عدم التخلي عن الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة. وكلا هذين (النهجين) يقعان في نطاق الممكن".

المصدر: تاس