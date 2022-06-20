تعليق الضريبة وإصدار بطاقات حسم.. خطط بايدن لكبح أسعار البنزين في بلاده

فيما يكرر كبار مسؤولي البيت الأبيض التأكيد على أن معالجة التضخم غير المسبوق تظل الأولوية الرئيسية للرئيس جو بايدن، تواصل إدارته بحث استراتيجياتها لكبح جماح الأسعار.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين إن قرارا بشأن تعليق ضريبة اتحادية على البنزين قد يصدر بحلول نهاية هذا الأسبوع.

وصرح بأنه قد يتخذ قرارا في أقرب وقت هذا الأسبوع بشأن ما إذا كان سيدعم الكونغرس في تعليق ضريبة الغاز الفيدرالية البالغة 18.4 سنتا للغالون، والتي قدر الخبراء أنها قد تخفض الأسعار بنحو 14.72 سنتا للغالون.

وتعليق ضريبة البنزين بين عدة خيارات تعكف إدارة بايدن على دراستها للسيطرة على التضخم وأسعار البنزين التي تواصل الارتفاع.

وفي هذا السياق قيل إن البيت الأبيض يفكر في إرسال بطاقات خصم للمساعدة في تعويض التأثير.

وأفادت قناة فوكس بيزنس بأن إدارة بايدن لم تستبعد إمكانية بطاقات الخصم، وأن الرئيس قد أوضح أنه على استعداد لاستكشاف جميع الخيارات والاستماع إلى كل الأفكار التي من شأنها أن تساعد في خفض أسعار البنزين للشعب الأمريكي.

وقالت يلين خلال ظهورها في برنامج "هذا الأسبوع" مع جورج ستيفانوبولوس "ارتفعت أسعار البنزين بشكل كبير ومن الواضح أنها تثقل كاهل الأسر.. لذا الرئيس مستعد للعمل مع الكونغرس.. والإعفاءات الضريبية فكرة تستحق الدراسة بالتأكيد".

المصدر: وسائل إعلام أمريكية