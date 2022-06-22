جونسون: على أوكرانيا ألا تتخلى عن أراضيها مقابل السلام

يعتقد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن أوكرانيا يجب ألا "تتخلى عن أراضيها مقابل السلام"، مشيرا إلى ضرورة استعادة الأراضي الأوكرانية حتى حدود "ما قبل 24 فبراير".

وقال جونسون الأربعاء، في مقابلة مع عدد من الصحف الأوروبية، من بينها صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية: "نحن مقتنعون بأننا يجب أن نساعد الأوكرانيين على توفير مقاومة استراتيجية. لكن لا يمكننا أن نكون أوكرانيين أكثر من الأوكرانيين أنفسهم. هذه هي أزمتهم، وعليهم أن يقرروا ماذا سيفعلون. هم لن يتنازلوا عن الأراضي مقابل السلام، لن يوافقوا على اتفاقية سيئة".

إقرأ المزيد

وأضاف جونسون: "يجب إستعادة الأراضي الأوكرانية، على الأقل إلى حدود ما قبل 24 فبراير (تاريخ بدء العملية العسكرية الخاصة الروسيية). ويجب حماية سيادة البلاد وأمنها".

المصدر: تاس