 
مباشر

جونسون: على أوكرانيا ألا تتخلى عن أراضيها مقابل السلام

أخبار العالم

جونسون: على أوكرانيا ألا تتخلى عن أراضيها مقابل السلام
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/taby

يعتقد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن أوكرانيا يجب ألا "تتخلى عن أراضيها مقابل السلام"، مشيرا إلى ضرورة استعادة الأراضي الأوكرانية حتى حدود "ما قبل 24 فبراير".

وقال جونسون الأربعاء، في مقابلة مع عدد من الصحف الأوروبية، من بينها صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية: "نحن مقتنعون بأننا يجب أن نساعد الأوكرانيين على توفير مقاومة استراتيجية. لكن لا يمكننا أن نكون أوكرانيين أكثر من الأوكرانيين أنفسهم. هذه هي أزمتهم، وعليهم أن يقرروا ماذا سيفعلون. هم لن يتنازلوا عن الأراضي مقابل السلام، لن يوافقوا على اتفاقية سيئة".

إقرأ المزيد
"الغارديان": محادثات جونسون وزيلينسكي قد تصبح أغلى جلسات العلاج النفسي في التاريخ

وأضاف جونسون: "يجب إستعادة الأراضي الأوكرانية، على الأقل إلى حدود ما قبل 24 فبراير (تاريخ بدء العملية العسكرية الخاصة الروسيية). ويجب حماية سيادة البلاد وأمنها".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا