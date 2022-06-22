قديروف يعلن تحرير قوات "أحمد" بلدة كاتيرينوفكا في لوغانسك

أعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف تحرير قوات "أحمد" الشيشانية الروسية الخاصة، وقوات لوغانسك الشعبية بلدة كاترينوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.

وقال قديروف على قناته في "تيليغرام": "حرر جنود قوات "أحمد" الخاصة بقيادة بطل روسيا زاميد شلايف وقوات التحالف، بلدة أخرى في جمهورية لوغانسك الشعبية. ونتيجة للهجوم الناجح لجنودنا تم القضاء على العديد من النازيين وأنصار جماعة بانديرا المتطرفة".

وأشار إلى أن بعضهم تمكن من الاختباء، ولكن العسكريين الروس سيعثرون عليهم.

وشدد على أن "قواتنا الخاصة تعمل على تحرير دونباس من الشر النازي والنصر أصبح قريبا".

المصدر: نوفوستي