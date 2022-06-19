قديروف يتحدث عن خسائر فادحة في صفوف المرتزقة في أوكرانيا

أعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، عن وقوع خسائر فادحة بين المرتزقة الأجانب في أوكرانيا.

ووفقا للرئيس الشيشاني، يفكر الذين لا يزالون على قيد الحياة في صفوفهم، بشكل متزايد في مغادرة منطقة العمليات القتالية.

وأضاف قديروف، في قناته على تيليغرام: "نادرا ما ينشر المرتزقة مقاطع فيديو لإخفاقاتهم. في الواقع، خسائر الأجانب (الذين يقاتلون إلى جانب أوكرانيا ضد القوات المسلحة الروسية) كبيرة، والأحياء يفكرون بشكل متزايد في التخلي عن هذه القضية عديمة المعنى والابتعاد عن أوكرانيا قدر الإمكان".

ونوه قديروف بأن المرتزقة الأجانب كانوا يتفاخرون في بداية مارس بقيادتهم المتهورة للعربات المدرعة، أما الآن فهم "يعلنون بشكل يائس عن عجزهم".

واستشهد قديروف بمثال المرتزق الأمريكي جيمس فاسكيز، الذي كتب عن خسائر فادحة في وصف مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. ونقل قديروف عنه قوله: "أصيب شخص آخر من جماعتي بجروح خطيرة. لقد فقدت الكثير من الأشخاص الطيبين الأسبوع الماضي. يجب علي العودة في أسرع وقت ممكن".

المصدر: نوفوستي