المملكة المتحدة تفرض عقوبات جديدة على روسيا

فرضت لندن عقوبات جديدة ضد روسيا وتضمنت حظر تصدير واستخدام الجنيه الإسترليني والأوراق النقدية لدول الاتحاد الأوروبي في روسيا، وجاء ذلك بحسب ما نشر على موقع مجلس الوزراء البريطاني.

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وشملت القيود فرض حظر على تصدير منتجات وسلع للقطاع البحري وقطاع تكرير النفط في روسيا، وفقا للبيان الذي نشر اليوم الخميس.

كذلك فرضت المملكة المتحدة حظرا على تصدير وتوريد السلع والتقنيات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية.

وبعد إطلاق روسيا في نهاية فبراير الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا لحماية دونباس، فرضت الدول الغربية، بما في ذلك المملكة المتحدة، عقوبات اقتصادية على روسيا.

من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

المصدر: تاس