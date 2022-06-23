التسربات في أنابيب الغاز بالولايات المتحدة تتسبب في مصرع 122 شخصا خلال عقد من الزمن

كشف تقرير أن ما لا يقل عن 122 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب 603 آخرون في الولايات المتحدة بين عامي 2010 و2021، نتيجة الحرائق والانفجارات التي أعقبت تسربات غاز الميثان.

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هذه البيانات وردت في تقرير نشر اليوم الخميس على موقع مؤسسة التعليم التابعة لمجموعة أبحاث المصلحة العامة الأمريكية.

وبحسب خبراء متخصصين، فإن التسربات على خطوط أنابيب الغاز الأمريكية تحدث كل 40 ساعة تقريبا.



وقال التقرير بهذا الشأن: "وقع من عام 2010 حتى نهاية عام 2021، ما يقرب من 2600 حادث لأنابيب الغاز في الولايات المتحدة والتي كانت ملحوظة كي تتلقى الحكومة الفيدرالية معلومات عنها 328 منها أسفرت عن انفجارات. قتلت الانفجارات والحرائق 122 وأصيب 603".

إلى ذلك، أطلقت التسربات ما مجمله 26.6 مليار قدم مكعب من الغاز، أي ما يعادل تقريبا 753 مليار لتر، فيما حجم الضرر يقدر بما يقرب من 4 مليارات دولار.

ويشير المختصون الذين أعدوا التقرير ومنهم ممثلون لمنظمات بيئية إلى أن التسربات الكبيرة للغاز منذ عام 2010، لا تزال، تحدث بشكل متكرر، على الرغم من البيانات الحكومية الرسمية.

وأوصى محللون، على خلفية ارتفاع عدد تسربات غاز الميثان بأن تشارك الولايات المتحدة بنشاط أكثر فاعلية في كهربة المباني.

المصدر: تاس