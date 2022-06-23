سلطات خيرسون: 12 سفينة أجنبية لا يمكنها مغادرة الميناء بسبب تصرفات الجانب الأوكراني

صرح نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون كيريل ستريموسوف، بوجود 12 سفينة أجنبية في ميناء خيرسون لا يمكنها دخول البحر الأسود بسبب الممر الذي أغلقه الجيش الأوكراني.

وأوضح ستريموسوف: أن "12 سفينة أجنبية لا تزال في الميناء. معظمها تركية، وهناك أيضا سفينة سورية وسفينة ترفع علم سيشيل".

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ووفقا له، لا يمكن للسفن مغادرة الميناء بسبب تصرفات الجيش الأوكراني، الذي قام بتلغيم المخرج إلى البحر الأسود عبر مصب دنيبر-بوج بالقرب من مدينة أوتشاكوف في منطقة ميكولايف.

خلال العملية الخاصة الروسية، سيطرت القوات المسلحة على منطقة خيرسون وجزء آزوف من منطقة زابوروجيه في جنوب أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي