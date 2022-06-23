 
مباشر

سلطات خيرسون: 12 سفينة أجنبية لا يمكنها مغادرة الميناء بسبب تصرفات الجانب الأوكراني

أخبار العالم

سلطات خيرسون: 12 سفينة أجنبية لا يمكنها مغادرة الميناء بسبب تصرفات الجانب الأوكراني
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/taf8

صرح نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون كيريل ستريموسوف، بوجود 12 سفينة أجنبية في ميناء خيرسون لا يمكنها دخول البحر الأسود بسبب الممر الذي أغلقه الجيش الأوكراني.

وأوضح ستريموسوف: أن "12 سفينة أجنبية لا تزال في الميناء. معظمها تركية، وهناك أيضا سفينة سورية وسفينة ترفع علم سيشيل".

إقرأ المزيد
كييف توعز بتدمير موجودات الأكاديمية البحرية في خيرسون ومديرها يرفض الانصياع
كييف توعز بتدمير موجودات الأكاديمية البحرية في خيرسون ومديرها يرفض الانصياع

ووفقا له، لا يمكن للسفن مغادرة الميناء بسبب تصرفات الجيش الأوكراني، الذي قام بتلغيم المخرج إلى البحر الأسود عبر مصب دنيبر-بوج بالقرب من مدينة أوتشاكوف في منطقة ميكولايف.

خلال العملية الخاصة الروسية، سيطرت القوات المسلحة على منطقة خيرسون وجزء آزوف من منطقة زابوروجيه في جنوب أوكرانيا. 

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا