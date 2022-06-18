كييف توعز بتدمير موجودات الأكاديمية البحرية في خيرسون ومديرها يرفض الانصياع

قال دميتري كروغلي مدير الأكاديمية الحكومية البحرية في خيرسون، إن إدارة هذه المؤسسة السابقة، رفضت الامتثال لتعليمات من كييف بخصوص تدمير موجودات هذه الأكاديمية.

وأضاف كروغلي للصحفيين بعد تعيينه في منصبه: "أود أن أعرب عن الشكر الخاص للإدارة السابقة، لمدير الأكاديمية وإدارتها، على عصيانهم لأوامر قيادة أوكرانيا بتدمير كل شيء، وأنقذوا بذلك الأكاديمية للأجيال القادمة. شكرا جزيلا لهم جميعا".

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وأشار إلى أنه تم في أكاديمية خيرسون، الحفاظ على مجمع مجهز بأجهزة محاكاة خاصة، مما يجعل من الممكن تدريب المتخصصين البحريين في المستقبل وفقا للمعايير الدولية، بما في ذلك التدريبات على الهبوط على الماء من كابينة المروحيات، ووتنفيذ عمليات الإنقاذ والإجلاء، وتوجيه قوارب النجاة وغير ذلك الكثير.

في وقت سابق، أصدرت الإدارة المدنية العسكرية لمقاطعة خيرسون قرارها بتعيين كروغلي في منصب مدير هذه المؤسسة التعليمية العليا اعتبارا من 16 يونيو 2022.

المصدر: نوفوستي