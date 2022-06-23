ستولتنبرغ: ليس بإمكاني ضمان انضمام فنلندا والسويد قريبا لحلف الناتو

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إنه يسعى لانضمام السويد وفنلندا إلى الحلف، لكنه ليس بإمكانه ضمان حصولهما على العضوية قريبا.

وأضاف ستولتنبرغ في تصريح صحفي في بروكسل أمس الأربعاء: "يظل هدفي هو ضمان انضمامهما (السويد وفنلندا) في أقرب وقت ممكن. لكن لا يمكنني ضمان ذلك".

ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن الأمين العام للحلف أنه لا يزال متفائلا بشأن دخول البلدين إلى الناتو، على الرغم من اعتراضات تركيا.

وأشار إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التي يختلف فيها واحد أو أكثر من حلفاء (الناتو) مع البقية".

وفي 18 مايو الماضي، قدم سفيرا فنلندا والسويد لدى الناتو إلى ستولتنبرغ طلبات للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

في الأثناء أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة لن تدعم قبول هذه الدول في الناتو حتى تحدد موقفها تجاه المنظمات الإرهابية.

وفي 20 يونيو، عقد مسؤولون أتراك وفنلنديون وسويديون اجتماعا في بروكسل مع ممثلي الناتو ولم تغير أنقرة موقفها بعد ذلك، وقالت إن لديها مخاوف مشروعة ويجب إزالتها.

المصدر: تاس