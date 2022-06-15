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أردوغان: لن نغير موقفنا من انضمام السويد وفنلندا للناتو حتى يتخذ البلدان خطوات واضحة وحاسمة

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أردوغان: لن نغير موقفنا من انضمام السويد وفنلندا للناتو حتى يتخذ البلدان خطوات واضحة وحاسمة
AFP
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن "أنقرة لن تغير موقفها من انضمام السويد وفنلندا لحلف "الناتو" حتى يتخذ البلدان خطوات "واضحة وملموسة وحاسمة" في مكافحة الإرهاب".

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وفي كلمته خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب "العدالة والتنمية"، أوضح أردوغان قائلا: " لن نتسامح مع أي دول تدعم التنظيمات الإرهابية التي تهدد تركيا".

واليوم الأربعاء، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ عن موضوع انضمام فنلندا والسويد: "سنأخذ في الاعتبار المخاوف الأمنية لكل دول الناتو بشأن قرار السويد وفنلندا الانضمام للحلف".

المصدر: RT+ "الأناضول"

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