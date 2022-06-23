الدول الأوروبية تدرس إمكانية ترحيل الأوكرانيين بهدف مساعدة كييف في التعبئة

تدرس سلطات الاتحاد الأوروبي إمكانية ترحيل جميع الأوكرانيين الموجودين على أراضي دول الاتحاد من أجل مساعدة كييف على التعبئة في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.

ونقلت صحيفة "Ukraina.ru"، عن نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في مقاطعة خيرسون، كيريل ستريموسوف، أن هذا الإجراء نتج عن عدم رغبة سكان مناطق جنوب شرق أوكرانيا في الانضمام إلى صفوف الجيش الأوكراني أو مساعدته بأي شكل من الأشكال.

وقال ستريموسوف إن دول الاتحاد الأوروبي تدفع من خلال هذه الخطوة بالزج بالأوكرانيين ليس للتعبئة ولكن تدفعهم إلى "مقبرة".

وأكد نائب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية أن معظم الأوكرانيين لا يجدون سببا لإجبارهم على الذهاب إلى الموت من خلال الانضمام إلى صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي