قال نائب رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريمووسوف، إنه لا توجد احتمالات للجيش الأوكراني للاستيلاء على المنطقة، مضيفا أن كل هجماته المضادة نظرية وإعلامية.

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وأضاف في حديث لوكالة "نوفوستي": "احتمالاتهم لشن هجوم ليست موجودة. وكل هجماتهم المضادة نظرية وإعلامية. لم يستول أحد على أي منطقة. وانتهت كل محاولاتهم في الأشهر الأخيرة بالفشل".

وتابع أن نظام كييف يحاول من خلال تصريحاته إثارة الخوف بين سكان المنطقة.

وأوضح: "لكن حتى الخوف والفضول يبدآن بالانهيار في بعض الأحيان. لقد تعب الناس من هذه التهديدات المستمرة بالهجمات. من ناحية، يسبب ذلك الضحك، ومن ناحية أخرى، فهو خطيئة. لأن كل محاولات الهجوم من قبل الجيش الأوكراني تنتهي بخسائر كبيرة وغير مجدية في صفوفهم. ومع ذلك لا يوجد بين العسكريين الأوكرانيين... أبناء لأفاكوف وتورتشينوف وبوروشينكو. إنهم يستمتعون بالحياة في هذا الوقت بالضبط".

وتابع أن كل تحرك للجيش الأوكراني في اتجاه منطقة خيرسون وهي منطقة السهوب، تنتهي بهزيمة وخسائر كبيرة بالنسبة له.

وأعلن رئيس المكتب الصحفي لقوات حماية قيادة "جنوب" لوزارة الدفاع الأوكرانية، ناتاليا غومينيوك، سابقا، للصحفيين الأوكرانيين، أن الجيش الأوكراني يشن هجمات مضادة في منطقة خيرسون ويحقق نجاحات شرقا. من جانبهم نقل عدد من الساسة الأوكرانيين عن مصادرهم أن العسكريين الأوكرانيين قد دخلوا مدينة خيرسون.

المصدر: نوفوستي