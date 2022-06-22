محاولة اغتيال مسؤول في الإدارة العسكرية المدنية في خيرسون (فيديو)

أصيب يوري توروليف، رئيس الإدارة العسكرية المدنية في قرية تشيرنوبايفكا في مقاطعة خيرسون الخاضعة لسيطرة القوات الروسية، بجروح طفيفة إثر تعرضه لمحاولة اغتيال اليوم الأربعاء.

وحسب أحد موظفي إدارة القرية، فقد استهدف لغم زرع عند تقاطع طرق، سيارة توروليف لحظة مرورها في المكان صباح اليوم.

وتضرر جراء الانفجار عدد من المباني المجاورة، دون أن يصاب أي من السكان المحليين وعناصر الحرس بأذى.

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وفي وقت سابق هذا الأسبوع، نجا رئيس دائرة السجون في مقاطعة خيرسون من محاولة اغتيال نفذها مخربون أوكرانيون باستخدام عبوة ناسفة.

وكانت الإدارة المدنية العسكرية في خيرسون التي سيطرت عليها القوات الروسية في مطلع مارس، أكدت مرارا أن المنطقة تتطلع إلى الانضمام إلى روسيا، ولن تعود إلى أوكرانيا أبدا.

المصدر: "نوفوستي"