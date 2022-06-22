رئيس الوزراء الجورجي: أوكرانيا طلبت عدم منحنا صفة العضو المرشح في الاتحاد الأوروبي

أعلن رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي، أن أوكرانيا طلبت عدم منح تبليسي صفة العضو المرشح في الاتحاد الأوروبي.

وأشار غاريباشفيلي إلى أن ديفيد أراخاميا رئيس حزب "خادم الشعب" الحاكم في أوكرانيا، سافر شخصيا إلى أوروبا وأصر على حرمان جورجيا من وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وأضاف رئيس الوزراء الجورجي أن المعارضة الجورجية تقدمت بنفس الطلب إلى الغرب.

وتابع: "أمامكم الناس الذين كل ما فعلوه في بروكسل هو طلب عدم منح جورجيا وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي". مؤكدا أن أصدقاؤه الأوروبيون أخبروه بذلك.

المصدر: نوفوستي