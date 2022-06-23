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واشنطن تعتزم خلال قمة G7 اقتراح إجراءات جديدة "لردع روسيا"

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واشنطن تعتزم خلال قمة G7 اقتراح إجراءات جديدة
Legion-Media Photothek
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أعلن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية أن واشنطن ستقترح على قمة مجموعة G7 في ألمانيا، إجراءات جديدة تهدف إلى زيادة الضغط على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال المسؤول للصحفيين، يوم الأربعاء: "سنطرح مجموعة محددة من المقترحات لزيادة الضغط على روسيا".

وأضاف أنه من المتوقع أن زعماء الدول السبع سيناقشون "مجموعة القيم المشتركة المتعلقة باتخاذ الإجراءات لتقليص الاعتماد على موارد الطاقة الروسية".

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وأشار إلى أنه يتوقع "مناقشة الخطوات التي يمكننا اتخاذها لتقليص واردات روسيا من موارد الطاقة، وكيف يمكننا أن نعمله بطريقة تسمح بإحلال الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية وتخفيف الأعباء".

وأضاف أن الزعماء سيناقشون إلحاق أكبر قدر من الضرر بروسيا و"تقليص التداعيات على باقي العالم".

وأكد المسؤول أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيلقي كلمة أمام قمة "السبع" التي تعقد في ألمانيا يومي 26 و27 يونيو، وقمة الناتو في مدريد التي تعقد يومي 29 و30 يونيو.

المصدر: إنترفاكس

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