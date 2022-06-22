عشرات القتلى والجرحى جراء زلزال ضرب ولاية بكتيكا جنوب شرقي أفغانستان (صور)

أسفر زلزال ضرب إقليم بكتيكا في أفغانستان عن مقتل 50 شخص على الأقل وإصابة العشرات، وفق ما ذكرت شبكة "طلوع نيوز" الإخبارية.

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وقال قائد شرطة منطقة كيان بالإقليم، إن الزلزال وقع في منتصف الليلة الماضية وأودى بحياة العشرات.

وأفاد مسؤولون محليون بأن العديد من المنازل دمرت في الزلزال، وأن الجهود جارية لانتشال الجثث من تحت الأنقاض.

یک زمین لرزه در ولایت پکتیکا نزدیک به پنجاه تن جان‌باخته و زخمی برجا گذاشته است. فرمانده امنیه ولسوالی کیان این ولایت می‌گوید که این زمین لرزه نیمه‌های شب گذشته رخ داده و از مردم قربانی گرفته است. ۱/۲ pic.twitter.com/on5UF4PAGH — TOLOnews (@TOLOnews) June 22, 2022

په هېواد کې له سختو ورښتونو او سېلابونو وروسته تېره شپه پکتیکا او خوست کې زلزلې شاوخوا ۵۰ کسان مړه او ټپیان کړې دي.

د پکتیکا ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ویلي، چې د ارګون ملکي روغتون ته تر ۲۰ د مړو شویو کسانو جسدونه انتقال شوي دي. pic.twitter.com/dbtQXX94Az — KABUL NEWS (@kabulnewstv) June 22, 2022

المصدر: "طلوع نيوز"