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عشرات القتلى والجرحى جراء زلزال ضرب ولاية بكتيكا جنوب شرقي أفغانستان (صور)

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عشرات القتلى والجرحى جراء زلزال ضرب ولاية بكتيكا جنوب شرقي أفغانستان (صور)
AP Abdul Raziq Saddiqi
صورة أرشيفية لآثار زلزال في أقغانستان - 2022
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أسفر زلزال ضرب إقليم بكتيكا في أفغانستان عن مقتل 50 شخص على الأقل وإصابة العشرات، وفق ما ذكرت شبكة "طلوع نيوز" الإخبارية.

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وقال قائد شرطة منطقة كيان بالإقليم، إن الزلزال وقع في منتصف الليلة الماضية وأودى بحياة العشرات.

وأفاد مسؤولون محليون بأن العديد من المنازل دمرت في الزلزال، وأن الجهود جارية لانتشال الجثث من تحت الأنقاض.

المصدر: "طلوع نيوز"

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