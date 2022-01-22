"طالبان" تكشف حصيلة ضحايا زلازل وفيضانات ضربت أقاليم في أفغانستان مؤخرا

قال مسؤول في حكومة "طالبان" الأفغانية إن حصيلة الزلازل والفيضانات التي ضربت أقاليم في البلاد منذ 3 يناير الجاري، بلغت 38 قتيلا و54 مصابا.

وأوضح متحدث وزارة الكوارث الطبيعية، محمد نسيم حقاني، أن 38 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم، وأصيب 54 في الزلازل والفيضانات التي ضربت 10 أقاليم حول البلاد منذ 3 يناير الجاري، بحسب ما نقل موقع "طلوع" الإخباري المحلي.

وبين المتحدث أنه تم تعويض أسر الضحايا بـ475 دولارا لكل حالة وفاة، و238 دولارا لكل مصاب، لافتا إلى أن وزارة الدولة للكوارث الطبيعية أعطت تعليمات لكل أقسامها بأن تكون على استعداد كامل للكوارث الطبيعية.

والاثنين الماضي، أعلن مسؤولون محليون في ولاية بادغيس، شمال غربي أفغانستان سقوط 22 قتيلا و4 مصابين، جراء الزلزال الذي ضرب الولاية.

وفي بداية يناير، أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية تسجيل زلزال بقوة 5.2 درجة في أفغانستان.

المصدر: "سبوتنيك"