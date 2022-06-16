دراغي: زيلينسكي لم يطلب أسلحة جديدة خلال الاجتماع معه

قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لم يطلب أسلحة جديدة خلال الاجتماع معه والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس.

ونقلت "تاس" عن رئيس الوزراء الايطالي قوله: "اليوم لم تكن هناك طلبات من زيلينسكي للحصول على أسلحة جديدة".

وقال دراغي إن زيلينسكي "وصف للتو الموقف، الذي أصبح حرجا."

أيضا، كما ذكر رئيس الحكومة الإيطالية، هناك حاجة للوقت لتدريب الجيش الأوكراني على استخدام أسلحة جديدة.

وفي وقت سابق، أفيد بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي وصلوا في زيارة إلى إربين بضواحي كييف.

المصدر: تاس