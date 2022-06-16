دراغي: زيلينسكي لم يطلب أسلحة جديدة خلال الاجتماع معه
قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لم يطلب أسلحة جديدة خلال الاجتماع معه والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس.
ونقلت "تاس" عن رئيس الوزراء الايطالي قوله: "اليوم لم تكن هناك طلبات من زيلينسكي للحصول على أسلحة جديدة".
وقال دراغي إن زيلينسكي "وصف للتو الموقف، الذي أصبح حرجا."
أيضا، كما ذكر رئيس الحكومة الإيطالية، هناك حاجة للوقت لتدريب الجيش الأوكراني على استخدام أسلحة جديدة.
وفي وقت سابق، أفيد بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي وصلوا في زيارة إلى إربين بضواحي كييف.
المصدر: تاس
الخارجية الروسية: سحب قوات حفظ السلام الروسية من ترانسنستريا سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع
ترى موسكو ان سحب قوات حفظ السلام الروسية من منطقة ترانسنستريا ( بريدنيستروفيه ) سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع وسيسفرعن اندلاع اشتباكات مسلحة جديدة في المنطقة. اعلن ذلك اندريه نيستيرينكو الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية في مؤتمر صحفي عقد بموسكو يوم 29 اكتوبر/تشرين الاول .