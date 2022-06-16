شاهد.. وصول ماكرون وشولتس ودراغي إلى كييف على متن قطار واحد وترحيب "باهت" من زيلينسكي

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية لقطات تظهر وصول الزعماء الأوروبيين إيمانويل ماكرون وماريو دراغي وأولاف شولتس إلى كييف ولقائهم مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وانضم إلى القادة الثلاثة الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس.

والتقط القادة الخمسة صورة تذكرية أمام مقر زيلينسكي الذي رحب بضيوفه ترحيبا بدا "باهتا"، مقارنة بترحيبه بزعماء بولندا وبريطانيا ودول البلطيق.

وقال فيكتور أندروسيف مستشار وزير داخلية أوكرانيا، إن من أهداف زيارة هؤلاء الزعماء الأوروبيين إلى كييف، إعادة أوكرانيا إلى عملية التفاوض مع روسيا.

وكان زيلينسكي انتقد المستشار الألماني أولاف شولتس لموقف ألمانيا من الصراع في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع "ZDF": "يتعين على شولتس وحكومته اتخاذ قرار، يجب ألا تكون هناك محاولة للحفاظ على توازن في العلاقات بين أوكرانيا وروسيا".

بالإضافة إلى ذلك، انتقد زيلينسكي ألمانيا لأنها بدأت في مساعدة أوكرانيا في وقت متأخر جدا عن الدول الأخرى، كالولايات المتحدة، وبريطانيا، والدول الشرقية من الاتحاد الأوروبي.

المصدر: أ.ف.ب+RT