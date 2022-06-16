وكالة أمريكية: بايدن يطلب عدم المبالغة في دعم أوكرانيا

ذكرت وكالة "إن بي سي نيوز" الأمريكية يوم الخميس، أن الرئيس جو بايدن طلب من وزير الخارجية أنطوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن، عدم المبالغة في الإعراب عن دعمهما لأوكرانيا.

وقال أحد المسؤولين للشبكة: "كان بايدن غير سعيد بمثل هذا الخطاب لأن بلينكن وأوستن كانا يتحدثان عن النصر في أوكرانيا".

واتصل بايدن ببلينكن وأوستن بعد زيارتهما في 24 أبريل إلى كييف، بعد ذلك، في مؤتمر صحفي في بولندا، قال أوستن إن الولايات المتحدة تريد "نصرا للأوكرانيين" وتأمل في "إضعاف روسيا"، وقد أيد بلينكن علنا ​​كلام وزير الدفاع.

وذكرت القناة التلفزيونية نقلا عن عدد من مسؤولي الإدارة المطلعين على مضمون المحادثة الهاتفية، أن الوزراء، في رأي الرئيس، "ذهبوا بعيدا جدا في تأملهم هذا".

وأعرب بايدن عن قلقه من أن تعليقاتهم قد تضع توقعات غير واقعية وتزيد من مخاطر التدخل الأمريكي المباشر في الصراع.

المصدر: إنترفاكس