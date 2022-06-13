لحظة تدمير مستودعات عسكرية أوكرانية بواسطة راجمة الصواريخ "سميرتش" الروسية (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تظهر لحظة استهداف وتدمير مستودعات عسكرية أوكرانية باستخدام راجمة الصواريخ "سميرتش" الروسية.

وجاء في بيان الوزارة: "وفقا للمعلومات الاستخبارية، قامت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية بتركيز الذخائر والمعدات العسكرية والأسلحة لتزويد مجموعة من جنودها. ووفق معطيات الكشف من خلال معدات الاستطلاع الفنية، وبعد تحديد الأهداف تم تفعيل أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة سميرتش نحو المستودعات الأوكرانية وتدميرها".

المصدر: نوفوستي