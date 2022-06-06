اعتقال شاب يشتبه بتورطه في سلسلة هجمات بإبر الحقن في فرنسا

أعلنت السلطات الفرنسية يوم الأحد، عن توجيه اتهامات لرجل يشتبه في استخدامه إبر الحقن لمهاجمة أشخاص شاركوا في حفل تلفزيوني في الهواء الطلق يوم السبت.

ووجهت السلطات للمشتبه به البالغ من العمر 20 عاما، والمقيم في تولون جنوبي فرنسا، تهما في إطار تحقيق مفتوح، منها تهمة "ممارسة العنف بالسلاح (الحقنة) مع أسباب مشددة للعقوبة وبشكل متعمد". وقال المدعي العام في تولون، سامويل فينييلز إن المتهم موقوف احتياطيا.

وكان حوالي عشرين شخصا حضروا مساء السبت تسجيل برنامج لقناة "تي أف 1" بعنوان "أغنية العام"، على شواطئ موريون في تولون، أبلغوا الشرطة أنهم تعرضوا لهجمات بإبر حقن خلال الحفل الموسيقي. وقال المدعي العام "تم بالفعل تقديم شكاوى عدة فيما لا تزال أخرى بانتظار إيداعها رسميا".

وشهدت فرنسا مؤخرا ازديادا في اعتداءات غامضة بإبر الحقن، خصوصا في الملاهي الليلية، ما دفع النيابة العامة في مدينة تولون الساحلية جنوب البلاد لوضع بروتوكول مع الشرطة والدرك لهذا النوع من الاعتداءات، ينص على فحص الطب الشرعي للضحايا وإجراء تحليلات وأخذ عينات.

ونقل أحد الضحايا، وهو ضابط أمن كان يعمل في الموقع، إلى المستشفى. وقال المدعي العام "لم نتمكن بعد من تحديد ما إذا كان هذا التوعك مرتبطا بمادة ضارة تم إدخالها (إلى جسمه) بواسطة الحقنة أو بسبب الضغط النفسي".

وأدت الأحداث إلى تحرك الحشود على الشاطئ وتدخل الشرطة. وحددت الشرطة مكان المشتبه به الرئيسي وأوقفته مع شخص آخر تم إطلاق سراحه لاحقا بعد عدم التمكن من توجيه أي تهمة له.

وتم التعرف على المتهم من قبل شابتين أوضحتا أنهما رأتاه مع حقنة وتمكنتا من منعه من مهاجمتهما. كما قالتا إنهما تعرضتا للعنف من جانبه.

المصدر: أ ف ب