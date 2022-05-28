سلطات خيرسون: واشنطن أقامت قواعد عسكرية على سواحل البحر الأسود بغطاء أوكراني

قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية - المدنية لمنطقة خيرسون إن الولايات المتحدة، بحجة مساعدة أوكرانيا، قامت ببناء قواعدها البحرية على الساحل الأوكراني للبحر الأسود.

وأضاف ستريموسوف: "في الواقع، قام الأمريكيون، تحت ستار مساعدة أوكرانيا، بإنشاء وتحديث مراكز وقواعد بحرية لهم على الساحل الأوكراني للبحر الأسود. ومن بينها القاعدة الموجودة في جزيرة بيرفومايسكي، عند مخرج مصب نهر دنيبر- بوج إلى البحر الأسود، ومدينة أوتشاكوف، ومنطقة نيكولاييف، حيث لا يزال النازيون الأوكرانيون يقصفون منطقة خيرسون من هناك"، مضيفا أن القواعد البحرية الأوكرانية كانت اسمية فقط، حيث تم بناؤها وتحديثها في الواقع بتنسيق من الأمريكان.

وبحسب ستريموسوف، فإن سير العملية العسكرية الروسية الخاصة سيضع حدا لمحاولات الولايات المتحدة لكسب موطئ قدم وإملاء شروطها في البحر الأسود.

المصدر: نوفوستي