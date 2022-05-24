بيسكوف: الدبلوماسي بونداريف عارض الرأي الموحد للمجتمع الروسي

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الدبلوماسي الروسي، بوريس بونداريف، الذي عبر عن معارضته للعملية الروسية الخاصة بأوكرانيا، عارض "الرأي الموحد" للمجتمع الروسي.

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وفي تعليقه على تصريحات مستشار البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في جنيف، بوريس بونداريف، ورسالته المفتوحة بهذا الشأن، قال بيسكوف أمام الصحفيين، اليوم الثلاثاء: "نحن في الكرملين لا نعرف محتوى هذه الرسالة. إذا كان موظفا بوزارة الخارجية فربما يجب توجيه هذا السؤال لوزارة الخارجية".

وأضاف: "هنا، ربما، لا يسعنا إلا أن نقول إن السيد بونداريف لم يعد معنا، بل إنه ضدنا".

وردا على سؤال توضيحي حول معنى عبارة "ضدنا" أجاب بيسكوف: "يدين أعمال القيادة الروسية، وأعمال القيادة الروسية يدعمها كل سكان بلادنا تقريبا. يعني أن هذا السيد يعارض الرأي الموحد لبلادنا".

المصدر: إنترفاكس