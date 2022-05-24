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بيسكوف: الدبلوماسي بونداريف عارض الرأي الموحد للمجتمع الروسي

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بيسكوف: الدبلوماسي بونداريف عارض الرأي الموحد للمجتمع الروسي
Sputnik
الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
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أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الدبلوماسي الروسي، بوريس بونداريف، الذي عبر عن معارضته للعملية الروسية الخاصة بأوكرانيا، عارض "الرأي الموحد" للمجتمع الروسي.

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وفي تعليقه على تصريحات مستشار البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في جنيف، بوريس بونداريف، ورسالته المفتوحة بهذا الشأن، قال بيسكوف أمام الصحفيين، اليوم الثلاثاء: "نحن في الكرملين لا نعرف محتوى هذه الرسالة. إذا كان موظفا بوزارة الخارجية فربما يجب توجيه هذا السؤال لوزارة الخارجية".

وأضاف: "هنا، ربما، لا يسعنا إلا أن نقول إن السيد بونداريف لم يعد معنا، بل إنه ضدنا".

وردا على سؤال توضيحي حول معنى عبارة "ضدنا" أجاب بيسكوف: "يدين أعمال القيادة الروسية، وأعمال القيادة الروسية يدعمها كل سكان بلادنا تقريبا. يعني أن هذا السيد يعارض الرأي الموحد لبلادنا".

المصدر: إنترفاكس

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