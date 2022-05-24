بيسكوف: لم تتم دعوة روسيا لحضور قمة الغذاء

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا لم تتلق حتى الآن، الدعوة لحضور قمة الغذاء التي يعتزم الاتحاد الأوروبي ومصر عقدها في يونيو المقبل.

وأضاف بيسكوف: "لا علم لدي حول هل تلقينا دعوة بخصوص هذه المسألة".

وأشار ممثل الكرملين، إلى أن روسيا لاعب كبير جدا في السوق الدولية للحبوب والأغذية، فضلا عن كونها المورد الرئيسي لعدد من البلدان.

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وقال بيسكوف: "نحن نعلم أن العالم بأسره قد دخل الآن في فترة أزمة بسبب القيود غير القانونية، والتي تقوم بعض الدول الغربية وغير الغربية بفرضها ضد روسيا والموردين الروس. بالطبع، نعتقد أنه يجب مناقشة موضوع [الأمن الغذائي] على أوسع نطاق ممكن".

المصدر: تاس