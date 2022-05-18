المحكمة الخاصة بكوسوفو تقضي في أول حكم لها بسجن مقاتلين سابقين اثنين

قضت المحكمة الخاصة بكوسوفو، الأربعاء، بسجن مقاتلين سابقين اثنين مدة 4 سنوات ونصف السنة بعد إدانتهما بتهمة ترهيب شهود في أول حكم يصدر بشأن حرب استقلال كوسوفو في التسعينات ضد صربيا.

وقال رئيس المحكمة ومقرها في لاهاي تشارلز سميث لدى تلاوته الحكم الصادر في حق المقاتلين السابقين حسني غوكاتي ونسيم هاراديناي "يوصف الحكم هذه الممارسات على ما هي فعلا: أعمال إجرامية وليس وطنية".

وهما على التوالي قائد مجموعة مقاتلين قدامى في الميليشيا الانفصالية الألبانية جيش تحرير كوسوفو، ومساعده، وقد اتهما بالانتماء إلى مجموعة تسعى إلى عرقلة عمل القضاء.

وقد حكم عليهما لأنهما كشفا معلومات سرية صادرة عن المحكمة تسمح بالتعرف على شهود خلال ثلاثة مؤتمرات صحفية بين السابع من سبتمبر 2020 والخامس والعشرين منه.

وقد أوقفتهما شرطة الاتحاد الأوروبي بعيد ذلك وهما مدججان بالسلاح خلال عملية مداهمة للمقر العام للمقاتلين القدامى في بريشتينا ونقلا إلى لاهاي لمحاكمتهما أمام المحكمة الخاصة بكوسوفو.

وقال المدعي العام إن المتهمين يشوهان سمعة الأشخاص المتعاونين مع المحكمة ويصفانهم بأنهم "جواسيس" و"متعاملين خانوا" مواطنيهم.

وقد دفعا ببراءتهما عند انطلاق المحاكمة في أكتوبر الماضي.

وأفادت جمعية قدامى المقاتلين بأنها تلقت ملفات سرية من المحكمة أرسلت من مصادر مجهولة تضم معلومات حول الشهود الذين يتمتعون بحماية والاتهامات التي ستوجه.

وجاء في الحكم الصادر عن القاضي تشارلز سميث أن المتهمين عرقلا عمل القضاء من خلال "تهديدات خطرة" وقاما بعمليات ترهيب وتخويف خلال محاكمة جنائية وانتهكا سرية الإجراءات القضائية.

ويطال تحقيق بشأن جرائم حرب ارتكبت خلال النزاع (1998-1999) عدة مقاتلين سابقين في جيش تحرير كوسفو، وأدى النزاع إلى سقوط 13 ألف قتيل وتواجهت فيه ميليشيا إنفصالية في إقليم كوسوفو في جنوب صربيا، والقوات الصربية.

وقد وجهت إلى رئيس كوسوفو السابق والزعيم السياسي السابق لجيش تحرير كوسوفو هاشم تاجي اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقد اضطر إلى الاستقالة من منصب الرئيس بعد توجيه هذه الاتهامات إليه.

والمحكمة الخاصة بكوسوفو هيئة قضائية كوسوفية مؤلفة من قضاة دوليين مكلفة التحقيق حول جرائم حرب ارتكبها جيش تحرير كوسوفو خلال النزاع وبعده.

وأسست المحكمة العام 2015 ومقرها في هولندا لحماية الشهود الذين يتعرضون لضغوط وتهديدات.

ويناهض الكثير من قدامى جيش تحرير كوسوفو بشراسة عمل المحكمة مدافعين عن شرعية "حرب التحرير" في مواجهة القوات الصربية.

المصدر: أ ف ب