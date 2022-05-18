المفوضية الأوروبية تقترح تخصيص مساعدات إضافية بقيمة 9 مليارات يورو لأوكرانيا

تقدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بمبادرة تخصيص حزمة إضافية من المساعدات تبلغ قيمتها تسع مليارات يورو لأوكرانيا في عام 2022 على خلفية نزاعها المتواصل مع روسيا.

وأشارت فون دير لاين في تصريح مسجل نشر اليوم الأربعاء أن "الوقت حان للتفكير في إعادة إعمار أوكرانيا في فترة ما بعد انتهاء الأعمال القتالية"، مشددة على أن لدى الاتحاد الأوروبي "مصلحة استراتيجية في قيادة هذه الجهود".

وقالت: "سنواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا، خلال هذه الحرب وعندما سوف يشرعون في إعادة الإعمار".

We will continue to be by Ukraine's side - throughout this war and when they start rebuilding.



We are proposing new macro-financial assistance for Ukraine of up to €9 billion in 2022. pic.twitter.com/zC1dTTq49o — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 18, 2022

وقالت فون دير لاين إن موضوع إعادة إعمار أوكرانيا يجب أن يشمل الاستثمار والإصلاحات، متعهدة بأن الاتحاد الأوروبي "سيساعد أوكرانيا في هذا السبيل في وقته".

ولفتت إلى أن الاتحاد اقترح إنشاء منصة خاصة بإعادة الإعمار بقيادة أوكرانيا والمفوضية الأوروبية، "ستعمل على جمع دول الاتحاد والمانحين الدوليين والمؤسسات المالية وغيرها من الشركاء".

ويأتي ذلك على خلفية مواصلة روسيا عمليتها العسكرية الخاصة التي أطلقتها في 24 فبراير الماضي في أراضي أوكرانيا، وتقديم الغرب مساعدات عسكرية ومالية غير معهودة سابقا إلى كييف في هذا النزاع.

المصدر: RT