نيجيريا.. ارتفاع حصيلة قتلى انفجار قرب مدرسة في كانو إلى تسعة وسط مزاعم بالتستر عن السبب (فيديو)

قالت السلطات في نيجيريا، يوم الثلاثاء، إن حصيلة قتلى الإنفجار الذي هز مدينة كانو في شمال غرب البلاد ارتفعت إلى تسعة.

وفي وقت سابق، قال مفوض شرطة كانو، سمائيلة شعيبو ديكو لشبكة "CNN" إن الانفجار نجم عن إسطوانة غاز انفجرت بالقرب من مدرسة في منطقة سابون جاري في كانو.

وقال ديكو: "لقد كان انفجار غاز.. كان هناك عامل لحام حول المنطقة وانفجرت أسطوانة الغاز الخاصة به على مقربة من مدرسة خاصة".

وأضاف "استطعنا انتشال أربعة جرحى، بمن فيهم عامل اللحام وسيدة"، مشيرا إلى أن الأطفال لم يلحقهم الأذى.

وقال شهود عيان لوسائل إعلام محلية إنهم رأوا انتحاريا يفجر قنبلة في موقع الانفجار.

كما أظهرت مقاطع فيديو للانفجار تم تداولها على نطاق واسع يوم الثلاثاء على وسائل التواصل الاجتماعي، بعض تلاميذ المدارس في زي ملطخ بالدماء وهم يقتادون من مكان الانفجار.

Bomb blast in Sabon Gari Kano state this morning. Just a few streets away from me. Oh Nigeria my country 🇳🇬😭#Kanoblast#sabongaripic.twitter.com/O4JaRU0sch — Virtue Grace YouTube (@virtue_grace) May 17, 2022

المصدر: شبكة "سي إن إن"